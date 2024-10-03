За девять месяцев в Татарстане продано более 55 тыс. новых легковых авто

С января по сентябрь в Татарстане продано 55 663 новых легковых автомобиля. Это 5% от объема продаж по всей России, следует из информации федерального Минпромторга.

По этому показателю республика занимает четвертое место по стране после Москвы, где реализовано более 83 тысяч легковых авто, Санкт-Петербурга — почти 67 тысяч и Краснодарского края — более 58 тысяч. Замыкает топ-5 Самарская область с показателем 37 763 тысячи.

По данным министерства, продажи легковых машин с января по сентябрь 2024 года оказались на 59% выше, чем за аналогичный период 2023-го. Год назад было реализовано свыше 719 тысяч машин, тогда как за девять месяцев 2024-го — более 1,1 млн.

Как отмечал «Татар-информ», также РТ оказалась в лидерах среди регионов по продажам новых грузовиков.