За девять месяцев добыча нефти в Татарстане выросла на 4,5%

Фото: архив ИА «Татар-информ», Рамиль Гали

За первые девять месяцев 2021 года добыча нефти в Татарстане увеличилась на 4,5% и составила 25,6 млн тонн. Это на 1,1 млн тонн больше, чем в 2020-м, рассказал Президент РТ Рустам Минниханов на совещании по итогам деятельности малых нефтяных компаний республики (МНК).

В частности, на долю малых нефтяных компаний приходится 5 млн 237 тыс. тонн нефти. «И отгрузка больше, чем за аналогичный период прошлого года», — уточнил Президент Татарстана.

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Высказался он и о ситуации в целом: «Мы наблюдаем восстановление рынка после снижения цен в августе на фоне сообщений о распространении нового дельта-штамма коронавируса и планового увеличения добычи в рамках ОПЕК+. <…> Министерство энергетики нашей страны прогнозирует общий объем добычи 506 [млн тонн], но это ниже уровня 2020 года».

По словам Минниханова, ценовая позиция и объемы добычи влияют на уровни платежей. «Это 126 млрд рублей налоговых платежей — к прошлому году двукратное увеличение», — отметил Президент РТ.

Как информирует пресс-служба руководителя республики, о состоянии промышленной безопасности в малых нефтяных компаниях на совещании рассказал глава Приволжского управления Ростехнадзора Азат Мубаракшин.

Фото: © tatarstan.ru

К данному моменту 31 малая нефтяная компания эксплуатирует 350 опасных производственных объектов на территории Татарстана. К первому классу опасности относятся 37 объектов, в отношении которых осуществляется постоянный государственный надзор.

Всего за девять месяцев Ростехнадзор провел 39 проверок постоянного госнадзора, 13 плановых проверок и 12 внеплановых. Выявлено примерно 750 нарушений, добавил докладчик.

В свою очередь главный инженер компании «Нефтеконсорциум» Олег Вышенский пояснил, что до конца года МНК планируют добыть не менее 7 млн тонн нефти. С начала года по эксплуатационному бурению они пробурили 259 тыс. метров горных пород, что составило 142% от запланированного годового объема. Введены в эксплуатацию 202 новые скважины.

Фото: © tatarstan.ru

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что предприятия нефтегазохимии в Татарстане за девять месяцев увеличили отгрузку продукции на 64%.