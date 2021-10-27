Предприятия нефтегазохимии в Татарстане за 9 месяцев увеличили отгрузку продукции на 64%

Предприятия нефтегазохимического комплекса в Татарстане в январе-сентябре 2021 года увеличили объем производства на 3%, сообщил генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин на заседании совета директоров в среду.

«Стоимость продукции, отгруженной базовыми предприятиями, сохраняется на уровне исторического максимума. По итогам января-сентября она выросла на 64% и превысила 1,45 трлн рублей», – отметил Яруллин.

В частности, выросла добыча нефти – на 5%, производство моющих средств – 24%, каучуков – на 23%.

«В сегменте каучуков и резиновых изделий рост носит восстановительный характер, сохраняется отставание от уровня 2018 года», – отметил Яруллин.

По его словам, снизились по сравнению с прошлым годом нефтепереработка, производство удобрений и пластиков.

«Средний уровень цен на каучуки стал самым высоким за последние 4 года. Цены на полиэтилен, полипропилен, полистирол в Европе установили рекорд во втором квартале. В сентябре стоимость азотных удобрений достигла пиковых значений за последние 10 лет. Мировые цены на нефть и нефтепродукты превысили доковидный уровень», - сказал Яруллин.

Он отметил, что в январе-сентябре базовые компании комплекса в бюджеты всех уровней перечислено 499 млрд рублей – почти в 2 раза больше, чем годом ранее. Отчисления в консолидированный бюджет Татарстана выросли на 61% - за январь-сентябрь перечислено 62 млрд рублей. «Поступления от компаний химии, нефтехимии на исторически максимальном уровне», – подчеркнул Яруллин.

Вместе с тем, в третьем квартале объем производства, выручки, налоговых отчислений в консолидированный бюджет Татарстана были ниже второго квартала. Сказались плановые капитальные ремонты, коррекция цен на каучуки и пластики после продолжительного роста.