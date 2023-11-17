Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
За десять месяцев в Татарстане из-за пьяных водителей погибли 28 человек
За десять месяцев 2023 года по вине нетрезвых автомобилистов произошло 177 ДТП, в которых 28 человек погибли и 205 были ранены, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.
По данным ведомства, за прошедший период автоинспекторы Татарстана остановили 11 тысяч пьяных за рулем.
К примеру, в минувшую среду в Набережных Челнах задержали сразу двух водителей, которые повторно сели за руль пьяными.
В районе десяти часов вечера автоинспекторы остановили автомобиль Volkswagen, которым управлял 33-летний пьяный водитель. Пройти медицинское освидетельствование мужчина отказался. Выяснилось, что в феврале автолюбитель уже был лишен права управления за нетрезвое вождение.
Спустя почти 5 часов был задержан 68-летний водитель отечественного авто, который также был пьян – «Алкотектор» показал 1,123 промилле, что в семь раз превышает допустимое значение. Как оказалось, ранее мужчина уже лишался права управления за аналогичное нарушение.
В ведомстве подчеркнули что пьяных водителей ожидает строгое наказание : от лишения права управления на 1,5 года до лишения свободы на 15 лет, если в ДТП по вине нетрезвого водителя погибли люди.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников