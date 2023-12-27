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Общество 27 декабря 2023 14:53

За десять лет в Татарстане на жилье для детей-сирот потратили 6,7 млрд рублей

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С 2013 по 2023 год в Татарстане для детей-сирот приобрели 4,7 тыс. жилых помещений на общую сумму 6,7 млрд рублей. Об этом в эфире программы «ТатарстанОнлайн» рассказал министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин.

«Это колоссальная сумма. Из них средства бюджета Российской Федерации составляют 0,7 млрд рублей — это [примерно] 10%, из бюджета РТ были потрачены 6 млрд», — отметил глава ведомства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане предоставили 47 тыс. земельных участков многодетным семьям.

#дети-сироты #покупка жилья
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