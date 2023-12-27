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В Татарстане предоставили 47 тыс. земельных участков многодетным
Семьям с тремя и более детьми в Татарстане предоставлено в общую долевую собственность более 47 тыс. земельных участков. Об этом в эфире «ТатарстанОнлайн» рассказал министр земельных и имущественных отношений Республики Татарстан Фаниль Аглиуллин.
«За весь период предоставления мер поддержки многодетным семьям было предоставлено более 47 тыс. участков. В этой части работа продолжается, мы ее останавливать не будем», – отметил глава ведомства.
Аглиуллин также отметил, что на сегодняшний день в ряде муниципальных образований РТ отсутствуют участки, пригодные для ИЖС. Ситуация усугубляется отсутствием необходимых условий для расширения границ населенных пунктов.
«Министерством неоднократно предлагался механизм альтернативных мер поддержки многодетных семей, в частности путем замены земельного участка на сертификаты. В связи с ограниченностью ресурсов положительного решения по данному вопросу пока нет, этот вопрос обсуждается», – подчеркнул министр.
Для обеспечения участками многодетных семей Казани власти определили земельные массивы в сельском поселении Высокогорского района.
«Из первого массива площадью 639 гектаров мы предоставили 2,1 тыс. участков многодетным, из второго массива – 947 гектаров, планируем сформировать более 3 тыс. земельных участков. Уже на сегодняшний день мы сформировали 427 земельных участков, 18 решений об их предоставлении в этом году принято», – заключил Фаниль Аглиуллин.
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