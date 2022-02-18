За день в России на 3% выросло число госпитализаций с коронавирусом

За последние сутки в России госпитализировали 18 632 больных коронавирусом, что на 3% превышает число госпитализаций 17 февраля. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

В 85 регионах страны заболел в общей сложности 180 071 человек.

Больше всего заражений коронавирусом при этом зафиксировано в Санкт-Петербурге (16 398), Москве (8308) и в Красноярском крае (7823).

Кроме того, за последние 24 часа скончались 784 человека. Полностью выздоровели 198 369 пациентов с Covid-19.

Наибольшее количество заражений в мире сейчас приходится на штамм коронавируса B.1.1.529 с 32 мутациями, который был впервые обнаружен в Ботсване и получил название по греческой букве «омикрон».

Вариант отличается более высокой контагиозностью по сравнению с предшественниками. Эксперты отмечают, что заболевшие этой мутацией коронавируса начинают заражать людей уже спустя несколько часов после инфицирования.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Республике Татарстан рассматривают вопрос об отмене QR-кодов.