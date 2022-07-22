За день в России госпитализировано более 1100 человек с коронавирусом

В России за сутки госпитализировано 1167 человек с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные сайта стопкоронавирус.рф.

Отмечается, что за последние 24 часа по стране выявлено 6659 новых случаев заражения Covid-19. Подтвержден 41 летальный исход. При этом в связи с выздоровлением из больниц выписаны 4687 человек.

В Татарстане 22 июля подтверждено еще 43 случая коронавируса, сообщал ранее «Татар-информ».

До этого стало известно, что в Москве выявили первые случаи заболевания новым мутировавшим вариантом SARS-CoV-2 «Кентавр».