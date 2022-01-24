За день в Казани сбили на зебре четверых детей и подростков

За прошедшие выходные в Казани произошло 632 ДТП, в тринадцати из них пострадали люди: погиб один человек, еще по шесть пешеходов, водителей и пассажиров получили различные травмы.

Так, за один день 21 января на дорогах Казани пострадали сразу четверо детей. В районе пяти часов вечера на улице Короленко на зебре сбили 16-летнюю школьницу. Ее госпитализировали в больницу.

Через час на улице Ломжинской автомобиль Ford сбил 3-летнего мальчика, которого мать перевозила на санках через дорогу. После оказания медпомощи ребенка отпустили из больницы.

В районе половины восьмого на улице Дубравной Hyundai Creta не уступил дорогу и сбил на зебре сразу двух школьников 13-ти и 16-ти лет. В результате аварии оба подростка получили различные травмы.

Утром субботы 72-летнюю женщину протащило в дверях троллейбуса на улице Кулагина. В результате случившегося пожилая женщина скончалась на месте от полученных травм.

Всего за прошедшие выходные к административной ответственности привлекли 1712 водителей и 345 пешеходов. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.