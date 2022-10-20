news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
20 октября 2022  12:30

За день почти 200 татарстанцев заразились коронавирусом

news_top_970_100

Уровень заболеваемости коронавирусом Covid-19 в Татарстане постепенно снижается. За последние сутки заболели 199 жителей республики по сравнению с 200 за день до этого. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф. 

Госпитализация потребовалась 44 татарстанцам, тогда как накануне в больницы были доставлены 32 человека. При этом 738 больных выздоровели, днем ранее сообщалось о 721 поправившемся. 

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 185 848 случаев SARS-CoV-2. Выздоровели 181 742 человека. В общей сложности 2 482 548 жителей республики прошли полную вакцинацию. 

За сутки официально не зарегистрировано ни одного умершего от коронавируса. Таким образом, общее число признанных скончавшимися от Covid-19 в Татарстане по-прежнему равняется 2004 (в последний раз информация о летальных исходах появлялась 20 сентября).

Ранее Росстат прекратил публиковать свои данные о смертях от SARS-CoV-2, в большинстве случаев отличавшиеся от региональных в большую сторону.

 

 

#коронавирус #статистика
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100