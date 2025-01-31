За день до авиакатастрофы в Вашингтоне вертолет помешал посадке другого самолета

За сутки до авиакатастрофы над Вашингтоном вертолет помешал посадке другого самолета.

Как сообщает ТАСС, рейс авиакомпании Republic Airways из города Хартфорд в Вашингтон заходил на посадку, когда у него на пути возник вертолет.

Самолету пришлось уйти с глиссады и пойти на второй круг. Приземлился он только со следующей попытки.

«Татар-информ» рассказывал, что вчера после столкновения самолет рухнул в реку Потомак неподалеку от аэропорта имени Рональда Рейгана. На борту самолета находились 64 человека.