news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Происшествия 31 января 2025 08:32

За день до авиакатастрофы в Вашингтоне вертолет помешал посадке другого самолета

За сутки до авиакатастрофы над Вашингтоном вертолет помешал посадке другого самолета.

Как сообщает ТАСС, рейс авиакомпании Republic Airways из города Хартфорд в Вашингтон заходил на посадку, когда у него на пути возник вертолет.

Самолету пришлось уйти с глиссады и пойти на второй круг. Приземлился он только со следующей попытки.

«Татар-информ» рассказывал, что вчера после столкновения самолет рухнул в реку Потомак неподалеку от аэропорта имени Рональда Рейгана. На борту самолета находились 64 человека.

#авиакатастрофа
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Весь мазут собрать до лета нереально»: как татарстанцы спасают птиц и пляжи Черного моря

«Весь мазут собрать до лета нереально»: как татарстанцы спасают птиц и пляжи Черного моря

30 января 2025
«Кармен», «Манон Леско» и концентрат Светланы Касьян: каким будет Шаляпинский фестиваль

«Кармен», «Манон Леско» и концентрат Светланы Касьян: каким будет Шаляпинский фестиваль

30 января 2025