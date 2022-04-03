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Ру Тат
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Здоровье
3 апреля 2022  13:24

За день число госпитализаций с коронавирусом в РФ сократилось более чем на 40%

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За сутки количество госпитализаций заболевших коронавирусом Covid-19 в России уменьшилось на 45,1% по сравнению с 2 апреля. В больницы доставлен 1981 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

Кроме того, после выздоровления в общей сложности 5695 пациентов были выписаны. 

Всего зарегистрировано 16 828 новых случаев заражения. Больше всего заболевших отмечено в Москве (835), Санкт-Петербурге (764) и в Московской области (527) 

Кроме того, подтверждены 304 летальных исхода от Covid-19.

Ранее «Татар-информ» сообщал о 268 зарегистрированных случаях заражения коронавирусом за прошедшие сутки в Татарстане.

 

#коронавирус #заболеваемость
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