В Татарстане еще 268 человек заболели коронавирусом

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 268 новых случаев коронавируса, 27 человек были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Детей до 18 лет — 61 человек», — уточнили в ведомстве.

Больше всего случаев выявили в Казани (74) и Нижнекамском районе (25). 19 человек заболели коронавирусом в Набережных Челнах, по 18 — Балтасинском и Зеленодольском районах.

Всего с начала пандемии в республике выявили 137 786 ковид-случаев, более 129,7 тыс. человек выздоровели, включая 573 за последние сутки.

Привились от коронавируса 2 502 206 человек (прирост 1 045), более 1,9 млн из них получили вторую прививку. Повторную вакцинацию прошли 283 577 человек.