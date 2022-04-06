За день число госпитализаций с Covid-19 в России снизилось более чем на 13%

За минувшие сутки в российские больницы доставили 3 713 человек с коронавирусом. Таким образом количество госпитализаций снизилось на 13,4%. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

В то же время полностью поправились 35 306 пациентов. От последствий Covid-19 скончался 291 человек, в том числе шесть – в Татарстане.

Прирост заболеваемости коронавирусом в России составил 14 661. Больше всего заражений фиксируют в Москве (1 072), Санкт-Петербурге (734) и Московской области (314).

Днем ранее число пациентов, госпитализированных с коронавирусом, в России выросло более, чем на 170%, о чем сообщал «Татар-информ».