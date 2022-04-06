news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
6 апреля 2022  19:45

За день число госпитализаций с Covid-19 в России снизилось более чем на 13%

news_top_970_100

За минувшие сутки в российские больницы доставили 3 713 человек с коронавирусом. Таким образом количество госпитализаций снизилось на 13,4%. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

В то же время полностью поправились 35 306 пациентов. От последствий Covid-19 скончался 291 человек, в том числе шесть – в Татарстане.

Прирост заболеваемости коронавирусом в России составил 14 661. Больше всего заражений фиксируют в Москве (1 072), Санкт-Петербурге (734) и Московской области (314). 

Днем ранее число пациентов, госпитализированных с коронавирусом, в России выросло более, чем на 170%, о чем сообщал «Татар-информ». 

 

 

#коронавирус #заболеваемость #массовая вакцинация
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное