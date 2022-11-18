За день автоинспекторы в Казани забрали на штрафстоянку 20 авто с парковок для инвалидов

В Казани сотрудники городской Госавтоинспекции провели рейд на нарушителей парковки. Пристальное внимание стражей порядка было направлено на водителей, которые, вопреки правилам, занимают парковочные места для инвалидов, расположенные возле социально значимых учреждений. Об этом «Татар-информу» рассказали в городской Госавтоинспекции.

Всего за время рейда полицейские составили 3 административных протокола и отправили на штрафстоянку 20 автомобилей.

«Напоминаем, что за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей», – отметили в ГИБДД города.

О том, сколько протоколов на нарушителей правил парковок на местах для инвалидов составлено за 10 месяцев 2022 года, читайте в интервью главы ГИБДД Татарстана у «Татар-информа».