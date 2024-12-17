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За декабрь в Татарстане более 20 участников СВО списали долги по кредитам
С 1 декабря правом на списание кредитных долгов для участников СВО и членов их семей воспользовались 20 контрактников и три супруги бойцов. Об этом рассказал руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по РТ Анвар Закиров.
Всего в Татарстане воспользоваться этим правом потенциально может 3 721 должник, общая сумма кредитных долгов которых превышает восемь млрд рублей.
«Татар-информ» рассказывал, что должнику необходимо обратиться в подразделение ФССП, где ведется исполнительное производство, либо в аппарат управления территориального органа ФССП России, в том числе дистанционным способом.
Кроме заявления о прекращении исполнительного производства пакет документов должен включать в себя копию контракта с Минобороны или справки о заключении контракта на военную службу, копию паспорта. Когда речь идет о жене бойца СВО, то необходимо предоставить документ, подтверждающий регистрацию брака.
В том случае, если должник уже находится в зоне СВО, подать документы он может через портал Госуслуг. Обратиться к приставам с заявлением о списании долгов могут и близкие родственники бойца – супруги или родители.
«Во время ежедневных дежурств гражданам, заключающим контракт, не только разъясняются их права по исполнительному производству, но и принимаются заявления как о приостановлении действующих исполнительных производств, так и по их прекращению», – уточнил главный судебный пристав РТ.
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