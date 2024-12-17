Приставы рассказали татарстанцам о законе, списывающем с участников СВО долги по кредитам

С 1 декабря вступил в силу закон, который позволяет некоторым участникам СВО и их женам списать долги по кредитам. Об этом в прямом эфире рассказал руководитель Главного управления ФССП России по Татарстану Анвар Закиров.

«Новый закон позволяет списать долги при условии, что вступил в силу судебный акт о взыскании долга и боец подписал контракт не ранее 1 декабря и не менее, чем на год», – отметил Анвар Закиров.

На данный момент уже было прекращено 49 исполнительных производств на сумму около восьми миллионов рублей. Важно отметить, что сумма долгов должна быть меньше десяти миллионов рублей.

«Должнику необходимо обратиться в структурное подразделение ФССП России, где ведется исполнительное производство, либо в аппарат управления территориального органа ФССП России, в том числе дистанционно», – рассказал Закиров.

Сам боец и его ближайшие родственники могут обратится через портал Госуслуг и через официальный сайт ФССП России.