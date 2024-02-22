За четыре месяца выставку-форум «Россия» посетили 7 млн людей

Сегодня Международную выставку-форум «Россия» посетил 7-миллионный гость — Алексей Максимов из города Волжский Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба форума.

Мужчина приехал в Москву вместе со своей супругой Анастасией и детьми — четырёхлетней Катей и восьмилетней Варей. По его словам, семья приезжает на выставку второй день подряд — вчера они успели посетить павильоны российских корпораций и ведомств, а сегодня решили ознакомиться с ключевыми проектами и разработками российских регионов в павильоне № 75.

«Для выставки „Россия“ мы сегодня запланировали целый день, надеюсь, что всё успеем посмотреть. Мы ещё только начали осмотр, но уже в восторге — Выставка оставляет волшебные впечатления. А дети после посещения части стендов уже решили, что будут жить или в Якутии, или на Колыме — точно ещё пока не определились», — поделился Алексей Максимов.

Семье в качестве подарка вручили шестидневный тур по маршруту «Энергия Ладоги» — они смогут увидеть главные символы Приладожья и прикоснуться к истории малых городов России. Гостей ждут древние крепости Корела и Старая Ладога, легендарный Александро-Свирский монастырь, ретропоезд и аутентичная гастрономия.

Напомним, двухмиллионным гостем Международной выставки-форума «Россия» стал житель Казани Марат Сабитов 2 декабря, когда на ВДНХ состоялся День Татарстана. Гостей в этот день поприветствовал Раис республики Рустам Минниханов.