За четыре года Татарстан отремонтировал 29 лагерей на 4,3 млрд рублей

В период с 2019 по 2022 год в Татарстане капитально отремонтировано, реконструировано и построено 29 детских оздоровительных лагерей. Общая сумма работ составила 4,3 млрд рублей. Такие данные сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков на брифинге в Кабинете министров РТ.

«Большое внимание в республике уделяется инфраструктуре лагерей. С 2019 года в Татарстане действует программа капитального ремонта, реконструкции и строительства учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи „Лето — детям“. Программа реновации детских оздоровительных лагерей в 2023 году продолжается, в нее включено 15 лагерей в 14 муниципальных образованиях с финансированием 1,3 млрд рублей», — сообщил он.

В этом году в 13 лагерях планируется выполнить строительно-монтажные работы, а по двум будет разработана проектно-сметная документация. Проводится капитальный ремонт сооружений, инженерных сетей, лагеря оснащаются необходимым оборудованием.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на организацию летнего детского отдыха в Татарстане выделят более 2 млрд рублей.