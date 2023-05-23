На организацию летнего отдыха детей в Татарстане выделят 2 млрд рублей

Около 168 тыс. татарстанских детей во время каникул примут участие в летней оздоровительной кампании 2023 года. Ребята отдохнут в палаточных, стационарных, пришкольных лагерях, а также на черноморском побережье. Об организации летнего отдыха детей и молодежи рассказала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева на брифинге в Доме Правительства Татарстана.

«Начинается работа оздоровительной системы для детей. С 1996 года в республике работает межведомственная комиссия по организации отдыха детей и молодёжи, в состав которой входят все задействованные в данной работе субъекты. Главная задача — обеспечение безопасности детей. Мы устраняем все нарушения и замечания, которые поступают в адрес межведомственной комиссии», — сообщила она.

Спикер отметила, что второй важный вопрос — организация безопасного и качественного питания в лагерях. Третий пункт — содержательная часть работы пришкольных лагерей, труда и отдыха, стационарных и летних лагерей.

«В лагере должно быть интересно, а летняя смена должна запомниться ребенку. У ребят должны появиться новые знания и умения, новые друзья. Содержание всех смен разное, уделяется внимание развитию коммуникативным навыков, умению управлять собственными эмоциями и дружить», — подчеркнула Фазлеева.

Она заметила, что всем мамам и папам во время каникулярного периода необходимо уделять особое внимание безопасности детей. Взрослым нужно провести беседы с детьми, объяснить им правила поведения на воде и дороге, а также правила пользования скутерами, мотоциклами, самокатами и пр.

По словам Фазлеевой, родителям также нужно обращать внимание на открытые окна в квартирах и люки во дворах, чтобы не было несчастных случаев. Всего в этом году 1 523 организации задействованы в проведение летней оздоровительной кампании, на организацию отдыха детей выделено более 2 млрд рублей. Путевки предоставляются ребятам, которые находятся в трудной жизненной ситуации, есть путевки «мать и дитя».

«Особой популярностью у детей пользуются палаточные лагеря, где весьма насыщенная программа. Основное направление в этом году в палаточных лагерях — патриотическое. Лагеря труда, отдыха и занятости несовершеннолетних также играют большую роль, в этом году есть более 11 тыс. путевок», — проинформировала Лейла Фазлеева.

Кроме того, ежегодно организуется работа по заявкам родителей для обеспечения летним отдыхом в лагерях ребят с ограничениями здоровья. Особое внимание уделяется обеспечению путевками в лагеря тех ребят, у кого папы мобилизованы, уже подано более 6 тыс. заявок, все они будут удовлетворены. Ещё более 5 тыс. детей по 12 профильным программам отдохнут летом на черноморском побережье, число заявок ближе к сезону растёт.

Более 900 детей из Татарстана летом примут участие в профильных военно-спортивных сменах. «Движение первых» организует пять профильных смен с охватом более 600 детей в возрасте от 12 до 17 лет. В ежедневном режиме ведется контроль за организацией работы летних лагерей сотрудниками МЧС, МВД, Росгвардии и Роспотребнадзора.

«Поручение Раиса Татарстана [Рустама Минниханова] — жестко контролировать все вопросы связанные с безопасностью, в том числе и продовольственной», — заключила заместитель Премьер-министра РТ.