За четыре дня переписи среди татарстанцев разыграют 8 смартфонов iPhone 13

В Татарстане продолжается розыгрыш смартфонов iPhone 13 среди участников Всероссийской переписи населения. В настоящее время разыграно 20 смартфонов, в оставшиеся четыре дня будут определены счастливые обладатели еще 8 гаджетов.

«Мы проводим конкурс с 1 по 14 ноября. За десять дней разыграно 20 смартфонов. В числе победителей представители разных районов Татарстана. Половину призов уже вручили. За оставшиеся дни проведения переписи населения среди жителей региона будет разыграно еще восемь iPhone 13», — сообщил организатор конкурса — представитель сообщества «Народный Татарстан».

Жители республики могут прийти на стационарный пункт переписи населения или в МФЦ, сделать селфи или фото на фоне плаката или баннера переписи и выложить их в соцсетях «ВКонтакте», Instagram. Аккаунт должен быть некоммерческим и открытым. Необходимо наличие двух хэштегов #ТатарстанВместе #МояПерепись.

Стать участниками конкурса могут люди в возрасте от 18 лет, опубликовавшие фотографии до 20 часов вечера 14 ноября. От одного участника в конкурсе участвует только один снимок. В настоящее время по республике в конкурсе участвуют авторы более 9 тыс. публикаций.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Предварительные итоги акции подведут в апреле следующего года, окончательные – до конца 2022 года. В переписной кампании уже приняли участие Президент России Владимир Путин и Премьер-министр страны Михаил Мишустин, Президент Татарстана Рустам Минниханов, а также Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.