Четыре участника фотоконкурса #ТатарстанВместе #МояПерепись выиграли iPhone 13

Масштабный онлайн-фотоконкурс #ТатарстанВместе #МояПерепись проходит в эти дни в Татарстане. Уже известны имена четырех человек, выигравших iPhone 13. Всего в дни переписи в республике выберут обладателей 28 смартфонов.

«Ежедневно с 1 по 14 ноября в 20 часов вечера мы разыгрываем по два iPhone 13 в прямом эфире в сообществе „ВКонтакте“ „Народный Татарстан“. Принять участие в конкурсе просто. Жители республики могут прийти на стационарный пункт переписи населения или в МФЦ, сделать селфи или фото на фоне плаката или баннера переписи и выложить их в соцсетях „ВКонтакте“, Instagram. Аккаунт должн быть некоммерческим и открытым. Необходимо наличие двух хэштегов #ТатарстанВместе #МояПерепись», — сообщил организатор конкурса — представитель сообщества «Народный Татарстан».

За два дня конкурса обладателями смартфонов стали четыре человека, жители Казани и Агрыза. Один из них уже получил приз, трое еще не прибыли за ним.

Стать участниками конкурса могут люди в возрасте от 18 лет, опубликовавшие фотографии с 8 утра 1 ноября до 20 часов вечера 14 ноября. От одного участника в конкурсе участвует только один снимок.