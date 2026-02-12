2 дрона могут заменить 20-30 дворников: в Казани тестируют беспилотники для уборки снега
Метшину презентовали дроны для очистки улиц от снега
Наземные беспилотники для уборки снега начали тестировать во дворах Казани. Несмотря на то что дроны еще «сырые», они продемонстрировали огромный потенциал, который в будущем позволит решить проблему нехватки дворников. Как работает новая техника и какую оценку ей дал Ильсур Метшин – в материале «Татар-информа».
«Количество жилья растет, а желающих работать дворниками все меньше»
Презентация наземных беспилотников для очистки дорог от снега прошла сегодня в одном из дворов Казани, на улице Нурсултана Назарбаева, 35. Работу двух первых дронов оценил мэр города Ильсур Метшин.
«900 дворников не хватает только в Казани. Количество жилья растет, мы прирастаем на 1,3 млн квадратных метров жилья ежегодно, а желающих работать дворниками все меньше и меньше», – отметил Метшин.
Мэр Казани оценил работу не только визуально, но и сам попробовал себя в роли оператора дрона. «Очень простой в управлении. У меня свободного времени мало, но иногда с внуками играю, у которых машинки на пульте управления. Ровно такое же управление», – поделился он впечатлениями.
«Я эту сферу знаю не только как глава города, а как работник»
В целом же Метшин оценил работу беспилотников как очень перспективную, но «сырую» и требующую серьезной доработки.
«Технологию надо адаптировать, над ней еще надо работать, но по результатам первой апробации управляющие компании в большом восторге. Уже вместе с разработчиками придумывают новое навесное оборудование. Надеемся, что недалек тот час, когда во дворах у нас будут беспилотники, которые будут убирать снег. Безусловно, не сегодня, но сегодня надо начинать эту работу», – считает мэр.
По его словам, беспилотники позволят вернуть престиж профессии дворника и привлечь в эту сферу молодежь – как студентов, так и учащихся старших классов, которые ищут себе подработку.
«Работа дворником непрестижна – мало платим, но с помощью таких беспилотников работа дворников может опять стать популярной. Если мы говорим, что молодежь сейчас не затащишь во двор лопатой махать, то здесь старшеклассники и студенты смогут подрабатывать. Это будет модно и престижно», – считает он.
К слову, он также поделился своим опытом работы дворником еще в студенческие годы. «Я дворником работал, будучи студентом. Махал лопатой полтора года, поэтому я эту сферу знаю не только как глава города, а как работник. В речном порту, и есть еще живые люди, которые меня там с этой лопатой еще помнят», – рассказал Метшин.
Два дрона могут заменить 20-30 дворников
Сейчас в управляющих компаниях города идет тестирование двух дронов. Первый оснащен ковшом для сгребания снега, а второй – шнековым устройством для измельчения крупных комков снега и выбрасывания снежной массы на обочину.
В перспективе эта техника будет оснащаться различным навесным оборудованиям, заточенным под конкретные действия. Таким образом, использовать их можно будет не только для уборки снега, но и для других нужд как в зимнее, так и в летнее время.
Беспилотник может работать без подзарядки до 8 часов, а заряжается он от обычной розетки. Наземные дроны могут работать при температуре от минус 25 до плюс 50, передвигаются с безопасной скоростью до 20 км/ч. По результатам обкатки в одной из управляющих компаний города, по примерным подсчетам, выяснилось, что два дрона могут заменить 20-30 дворников.
В будущем беспилотники планируется доработать под хозяйственные нужды города и в перспективе частично заменить ими ручной труд. Сейчас дроны управляются с помощью джойстика, однако в будущем планируется внедрить программу для полностью автономной работы беспилотника.