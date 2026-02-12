2 дрона могут заменить 20-30 дворников: в Казани тестируют беспилотники для уборки снега

Наземные беспилотники для уборки снега начали тестировать во дворах Казани. Несмотря на то что дроны еще «сырые», они продемонстрировали огромный потенциал, который в будущем позволит решить проблему нехватки дворников. Как работает новая техника и какую оценку ей дал Ильсур Метшин – в материале «Татар-информа».





Фото: kzn.ru

«Количество жилья растет, а желающих работать дворниками все меньше»

Презентация наземных беспилотников для очистки дорог от снега прошла сегодня в одном из дворов Казани, на улице Нурсултана Назарбаева, 35. Работу двух первых дронов оценил мэр города Ильсур Метшин.

«900 дворников не хватает только в Казани. Количество жилья растет, мы прирастаем на 1,3 млн квадратных метров жилья ежегодно, а желающих работать дворниками все меньше и меньше», – отметил Метшин.

Мэр Казани оценил работу не только визуально, но и сам попробовал себя в роли оператора дрона. «Очень простой в управлении. У меня свободного времени мало, но иногда с внуками играю, у которых машинки на пульте управления. Ровно такое же управление», – поделился он впечатлениями.

Несмотря на то что дроны еще «сырые», они продемонстрировали огромный потенциал, который в будущем позволит решить проблему нехватки дворников Фото: © Рамиля Мухаметшина / «Татар-информ»

«Я эту сферу знаю не только как глава города, а как работник»

В целом же Метшин оценил работу беспилотников как очень перспективную, но «сырую» и требующую серьезной доработки.

«Технологию надо адаптировать, над ней еще надо работать, но по результатам первой апробации управляющие компании в большом восторге. Уже вместе с разработчиками придумывают новое навесное оборудование. Надеемся, что недалек тот час, когда во дворах у нас будут беспилотники, которые будут убирать снег. Безусловно, не сегодня, но сегодня надо начинать эту работу», – считает мэр.

«Если мы говорим, что молодежь сейчас не затащишь во двор лопатой махать, то здесь старшеклассники и студенты смогут подрабатывать» Фото: © Рамиля Мухаметшина / «Татар-информ»

По его словам, беспилотники позволят вернуть престиж профессии дворника и привлечь в эту сферу молодежь – как студентов, так и учащихся старших классов, которые ищут себе подработку.

«Работа дворником непрестижна – мало платим, но с помощью таких беспилотников работа дворников может опять стать популярной. Если мы говорим, что молодежь сейчас не затащишь во двор лопатой махать, то здесь старшеклассники и студенты смогут подрабатывать. Это будет модно и престижно», – считает он.

К слову, он также поделился своим опытом работы дворником еще в студенческие годы. «Я дворником работал, будучи студентом. Махал лопатой полтора года, поэтому я эту сферу знаю не только как глава города, а как работник. В речном порту, и есть еще живые люди, которые меня там с этой лопатой еще помнят», – рассказал Метшин.

Сейчас в управляющих компаниях города идет тестирование двух дронов Фото: © Рамиля Мухаметшина / «Татар-информ»

Два дрона могут заменить 20-30 дворников

Сейчас в управляющих компаниях города идет тестирование двух дронов. Первый оснащен ковшом для сгребания снега, а второй – шнековым устройством для измельчения крупных комков снега и выбрасывания снежной массы на обочину.

В перспективе эта техника будет оснащаться различным навесным оборудованиям, заточенным под конкретные действия. Таким образом, использовать их можно будет не только для уборки снега, но и для других нужд как в зимнее, так и в летнее время.

Наземные дроны могут работать при температуре от минус 25 до плюс 50, передвигаются с безопасной скоростью до 20 км/ч Фото: kzn.ru

Беспилотник может работать без подзарядки до 8 часов, а заряжается он от обычной розетки. Наземные дроны могут работать при температуре от минус 25 до плюс 50, передвигаются с безопасной скоростью до 20 км/ч. По результатам обкатки в одной из управляющих компаний города, по примерным подсчетам, выяснилось, что два дрона могут заменить 20-30 дворников.

В будущем беспилотники планируется доработать под хозяйственные нужды города и в перспективе частично заменить ими ручной труд. Сейчас дроны управляются с помощью джойстика, однако в будущем планируется внедрить программу для полностью автономной работы беспилотника.