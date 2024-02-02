От Челнов до Башкортостана встречные потоки на М7 разделят отбойниками

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Трассу М7 собираются обезопасить и разделить встречные потоки на участке трассы от Челнов до Башкортостана. Об этом в прямом эфире «Татарстан Онлайн» рассказал начальник ГИБДД Татарстана Рустем Гарипов.

«К сожалению на сегодняшний день на этом участке трассы происходит много ДТП с выездом на полосу встречного движения. В том числе со смертельным исходом», – объяснил Рустем Гарипов.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что на трассе М12 будет увеличнена плотность нарядов ГИБДД.