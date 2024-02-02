news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 2 февраля 2024 13:47

От Челнов до Башкортостана встречные потоки на М7 разделят отбойниками

Скопировать ссылку
От Челнов до Башкортостана встречные потоки на М7 разделят отбойниками
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Трассу М7 собираются обезопасить и разделить встречные потоки на участке трассы от Челнов до Башкортостана. Об этом в прямом эфире «Татарстан Онлайн» рассказал начальник ГИБДД Татарстана Рустем Гарипов.

«К сожалению на сегодняшний день на этом участке трассы происходит много ДТП с выездом на полосу встречного движения. В том числе со смертельным исходом», – объяснил Рустем Гарипов.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что на трассе М12 будет увеличнена плотность нарядов ГИБДД.

#безопасность на дорогах #глава гибдд рт #трасса М7
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2