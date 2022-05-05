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Происшествия
5 мая 2022  17:25
Елена Саляхова

За аферы с подержанными авто экс-менеджер ТТС в Казани получил семь с половиной лет

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Приволжский районный суд Казани отправил за решетку бывшего менеджера ТТС Айрата Файзуллина. Сегодня в уголовном деле об афере на 200 миллионов рублей была поставлена точка.

Суд отправил Файзуллина в колонию общего режима на семь с половиной лет. У осужденного есть десять дней на то, чтобы обжаловать приговор.

По версии следствия, работая менеджером в автосалоне ТТС на Даурской, Файзуллин искал клиентов, которые хотели выгодно продать свои автомобили. Они сдавали ему свои машины якобы на диагностику. 

На самом деле Файзуллин, как установило следствие, по поддельным документам переоформлял иномарки на своих знакомых и перепродавал их. 

Деньги с продажи автомобилей он забирал себе. Таким образом Файзуллину удалось обмануть сто человек, ущерб был оценен в 200 миллионов рублей.

#приговор суда
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