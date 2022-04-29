Как сто клиентов ТТС остались без машин и без 200 млн: экс-менеджеру оглашают приговор

На финишную прямую вышло дело бывшего менеджера «ТрансТехСервиса» Айрата Файзуллина. Его обвиняют в том, что он прокручивал аферы с б/у автомобилями на 200 млн рублей. Сегодня Приволжский районный суд Казани начал оглашать ему приговор.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Дело насчитывает десятки эпизодов, в числе обманутых оказались сто человек, среди них как обычные автовладельцы, так и перекупщики. По версии следствия, работая менеджером в автосалоне ТТС на Даурской, подсудимый искал клиентов, которые хотели выгодно продать свое авто. Они сдавали ему свои машины якобы на диагностику.

На самом деле Файзуллин по поддельным документам переоформлял иномарки на своих знакомых и перепродавал их. Деньги с продажи автомобилей он забирал себе, уверено следствие.

«Подсудимый разработал целую схему, он пользовался доверием своих клиентов и вводил их в заблуждение. Так продолжалось с 2014 по 2019 год», – следует из материалов дела.

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После того, как бывший менеджер попал в руки оперативников, его отправили в СИЗО. Под стражей Файзуллин находится до сих пор.

«Насколько я знаю, Файзуллин даже успел кому-то возместить ущерб. Но не многим. Потом он просто пропал», – рассказал один из обманутых клиентов перед началом оглашения приговора.

В зал суда Файзуллина доставили под конвоем. Увидев журналистов, мужчина надел капюшон и пытался отвернуться. Комментировать что-либо не стал. Известно, что свою вину подсудимый признал частично.

Ожидается, что приговор будут оглашать несколько дней. Окончательное решение Файзуллин выслушает ориентировочно 5 мая.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на скамье подсудимых в Приволжском райсуде оказался экс-менеджер ТТС Айрат Файзуллин. Дело насчитывает свыше 60 томов, подсудимому предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Кроме того, в деле есть эпизод, когда Файзуллин обманул своего приятеля на миллион рублей. Он предложил вложить деньги в бизнес-проект. Однако, получив деньги, обратно их приятелю подсудимый так и не вернул.