За 7 месяцев этого года Казань приняла на 30% больше туристов, чем с января по июль 2021

В летнем сезоне 2022 года в Казани случился такой наплыв туристов, что всем желающим взять гида стало недоставать экскурсоводов. По данным Государственного комитета РТ по туризму, только за первые семь месяцев этого года туристов оказалось как минимум на 30% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

«С одной стороны, это очень приятно — всегда хорошо, когда количество туристов увеличивается, но, с другой стороны, мы понимаем, что появляются узкие места, в данном случае это нехватка экскурсоводов. С этой ситуацией мы в этом году, действительно, резко столкнулись. В 2021 году мы чуть-чуть не дошли до уровня 2019 года по числу туристов — примерно на 6% (организованный турпоток составил 3,3 млн человек). А уже в этом году мы идем с опережением 2019 года», — рассказал в интервью «Татар-информу» глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

В основные турцентры республики за восемь месяцев сезона 2022 года приехало в среднем почти наполовину больше туристов (+48,8%), чем в прошлом году. А Болгар так и вовсе в этом году захотели увидеть сразу на 154,2% больше туристов (более 855 тыс. человек по сравнению с 336 тыс. в прошлом году).

«Экскурсоводов не хватало и в понедельник, и во вторник, и в четверг, не говоря о выходных», — констатировал руководитель Госкомитета РТ по туризму.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что по сравнению с другими регионами России (исключая, конечно, Москву и Санкт-Петербург), в Татарстане весьма большое количество обученных, аккредитованных и непосредственно задействованных в профессии экскурсоводов — около 600 человек. Основные ворота въезда туристов в Татарстан — это, конечно, Казань, где приезжающие подчас и нанимают гида для сопровождения как по столице РТ, так и далее — в Елабугу (+24,2% туристов), Болгар (+154,2%), Тетюши (+15,1%), Камское Устье, Свияжск (+38,4%) и Чистополь (+37,8).

«Обычно число туристов у нас увеличивается на 6–9% ежегодно. Такую тенденцию мы наблюдаем последние 5–7 лет, и в этом году тоже ориентировались примерно на эти цифры. В следующем году нам бы, конечно, хотелось, чтобы еще приросло число туристов, поэтому стараемся, чтобы узких мест у нас в следующем году не было: чтобы экскурсоводов всем хватило, чтобы гостиниц всем хватило, чтобы транспорта всем хватило — всего-всего хватило», — сказал Сергей Иванов.

Подробный материал о дефиците экскурсоводов, случившемся этим летом в Казани, читайте по ссылке.