Зарплата больше ста тысяч в месяц: почему Казань столкнулась с дефицитом экскурсоводов?

С острым дефицитом экскурсоводов столкнулась в этом году туристическая отрасль Татарстана. Что стало причиной этому явлению - наплыв туристов или высокие требования к аккредитации, - выяснила корреспондент «Татар-информа».

Сергей Иванов: «В этом году рост туристического потока за 7 месяцев – примерно плюс 30% к 2021 году» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«По нашим оценкам, только в Казани не хватает порядка 200 экскурсоводов»

С начала года Татарстан принял на 30% больше туристов, чем за тот же период 2021 года, сообщил «Татар-информу» глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. Основные турцентры республики за 8 месяцев сезона-2022 посетило на 49% больше туристов, чем годом ранее. А древний Болгар в этом году принял на 154,2% туристов больше. Экскурсоводов не хватало не только в выходные, но и в будние дни.

«В этом году рост туристического потока за 7 месяцев – примерно плюс 30% к 2021 году. С одной стороны, это очень приятно – всегда хорошо, когда количество туристов увеличивается, но с другой стороны мы понимаем, что появляются узкие места, в данном случае – это нехватка экскурсоводов. С этой ситуацией мы в этом году столкнулись. В 2021 году мы чуть-чуть не дошли до уровня 2019 года по числу туристов – примерно на 6%. А уже в этом году идем с опережением 2019 года. Того количества экскурсоводов, которое было в 2019 году, сейчас не хватает, причем не один-два раза в году, а это стало хронической проблемой. По нашим оценкам, только в Казани не хватает порядка 200 экскурсоводов», – рассказал Иванов.

Собеседник уточнил, что в сравнении с другими регионами России, исключая Москву и Санкт-Петербург, в Татарстане весьма большое количество обученных и аккредитованных экскурсоводов – около 600 человек. Основные ворота въезда туристов в Татарстан – конечно, Казань, где приезжающие подчас и нанимают гида для сопровождения как по столице республики, так и по Татарстану.

«Болгарский музей-заповедник нуждается в увеличении числа экскурсоводов на 30%. Сейчас аккредитованных экскурсоводов здесь 35 человек. В пиковые даты сезона-2022 к проведению экскурсий привлекалось руководство музея-заповедника. Остров-град Свияжск в этот туристический сезон увеличил продолжительность экскурсионной программы, у гидов буквально нет свободного времени в течение всей недели. По словам экскурсионного отдела Свияжского музея-заповедника, дефицит гидов был бы исчерпан, если бы было каждый день на 45% сотрудников больше. Если говорить в перспективе занятости, то если штат экскурсоводов увеличить вдвое, то это количество удовлетворило бы потребности в пиковые даты», – конкретизировал Иванов.

Острую нехватку экскурсоводов в Казани глава Госкомитета РТ по туризму объясняет тем, что туристический поток в период санкций хлынул в Татарстан.

«Татарстан оказался в очень конкурентном поле, учитывая, что многие европейские страны либо закрыты, либо туда дорого добираться. Конечно, выбор россиян пал на Татарстан, мы видим в республике большое количество людей, которые никогда не путешествовали по стране. Они и приехали в Татарстан. И говорят, что здесь очень круто, что республика предлагает интересный контент – здесь гостеприимная среда, интересные экскурсионные программы», – рассказал Иванов.

Музей-заповедник «Казанский Кремль» вообще не имеет в штате экскурсоводов, гидов нанимают по временному договору Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Без официального статуса с гидом не будет сотрудничать ни одна турфирма»

По словам главы Комитета РТ по туризму, из сотни человек, ежегодно проходящих курсы экскурсоводов при КФУ, только 30% остается в профессии.

«Десяток-другой лет назад все хотели быть юристами и экономистами. Сейчас создается впечатление, что каждый второй хочет быть экскурсоводом, судя по количеству курсов, где готовят гидов. Но эта профессия только кажется очень легкой и приносящей хорошие деньги. Экскурсовод – это серьезный специалист в области истории и культуры нашего региона, причем постоянно повышающий свою квалификацию. И прежде всего это работа сезонная. Кроме того, для того, чтобы состояться в профессии, нужно любить и уметь работать с туристами. Нужен широкий кругозор, речь должна быть грамотной и красивой. Туристы тоже бывают разными – школьники, пожилые люди с ограниченными возможностями... Да и группы порой получаются по 50 человек – и за всеми нужно уследить. В общем, работа далеко не для всех, но вместе с тем она одна из самых интересных и благодарных», – прокомментировал ситуацию в отрасли председатель Гильдии экскурсоводов Казани Игорь Воронов.

Отток кадров во многом происходит из-за специфичных условий труда. Например, музей-заповедник «Казанский Кремль» вообще не имеет в штате экскурсоводов, гидов нанимают по временному договору. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Казанского Кремля, на таких условиях работают около полусотни экскурсоводов. При этом каждый такой гид должен отработать не менее четырех дней в неделю как минимум по 4 часа в день. То есть, рассматривать такую работу в качестве дополнительного заработка непросто, а работать постоянно без оклада готовы далеко не все.

Обзорная экскурсия по Кремлю для группы до 10 человек стоит 1,5 тыс. рублей, но гид получит с нее немногим больше 600 рублей Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Зарабатывают экскурсоводы при музее-заповеднике «Казанский Кремль» меньше 50% от стоимости экскурсии для группы. К примеру, обзорная экскурсия по Кремлю для группы до 10 человек стоит 1,5 тыс. рублей, но гид получит с нее немногим больше 600 рублей, с которых должен заплатить 6% налогов как самозанятый. Остальное оставляет себе музей-заповедник.

Продолжительность экскурсии в среднем составляет 1 час и 20 минут, максимум за день удается провести до 5 экскурсий по Кремлю, а в комфортном темпе – только 3. Таким образом, если рассматривать экскурсионный заработок как дополнительный по выходным дням, то гид по Казанскому Кремлю получит около 14 тысяч рублей. При этом у экскурсоводов нет больничных и отпускных, поскольку они наняты по временному договору.

Сам музей-заповедник «Казанский Кремль» не стал раскрывать средние доходы экскурсоводов, сообщив лишь, что «зарплата экскурсоводов в Казанском Кремле входит в стоимость экскурсионного продукта».

«Минимум экскурсоводы получают 500-700 рублей в час. Но есть авторские экскурсии, за которые гиды получают 1,5 тыс. рублей в час» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Найти экскурсовода и найти хорошего экскурсовода – это две большие разницы»

Стоит рассказать про аккредитацию экскурсоводов, поскольку это отдельная ступень их профессиональной карьеры. Для этого нужно пройти курсы и сдать экзамен. Все это не бесплатно. Причем аккредитаций существует несколько, так как крупные туристические центры проводят отдельную аккредитацию для экскурсоводов. Аккредитацию нужно периодически подтверждать, прослушав специально подготовленные сотрудниками музея или музея-заповедника курсы. Такая практика существует в Казанском Кремле, в Свияжске, в Болгаре, в Национальном музее Татарстана, в воссозданном соборе Казанской иконы Божией Матери.

«Большое количество людей, заканчивая курсы, не получают аккредитации - либо не могут сдать аттестационные экзамены, либо по каким-то другим причинам. Возможно, рассматривают это как дополнительный заработок. 30%, оставшихся в профессии, – это абсолютно нормальный процент. Тем не менее мы видим, что стандартные темпы прироста количества экскурсоводов, которые у нас были до 2022 года, уже недостаточны. Нам нужно прирастать большим количеством гидов. Минимум экскурсоводы получают 500-700 рублей в час. Но есть авторские экскурсии, за которые гиды получают 1,5 тыс. рублей в час», – подчеркнул глава Госкомитета РТ по туризму.

Найти экскурсовода и найти хорошего экскурсовода – это две большие разницы, акцентировал председатель Гильдии экскурсоводов Казани. Хороших, по его словам, бронируют на месяц-два вперед, а порой и на год.

«Хороших экскурсоводов бронируют на месяц-два вперед, а порой и на год» Фото: сообщество ассоциации «Гильдия экскурсоводов РТ» во «ВКонтакте»

По мнению Воронова, в Казани от общего числа аккредитованных лишь не более половины (то есть около 300) «хороших» экскурсоводов. Такие, как правило, работают на себя, сотрудничая с турфирмами, или открывая свой бизнес. Заработок у них существенно выше, но и в этом случае отсутствуют оклады и социальные гарантии.

«О заработках экскурсоводов ходят легенды. Да, мы хорошо зарабатываем в сезон, но и работаем по 10-12 часов в день без выходных. Сумма получается значительно больше 100 тысяч рублей в месяц, для Казани это хорошие деньги. Но прибавьте к этому 3 – 4 месяца абсолютного туристического затишья в межсезонье, и картина сразу становится не столь благостной. Не могу не сказать и о том, что экскурсовод должен быть либо индивидуальным предпринимателем, либо самозанятым — без официального статуса с ним не будет сотрудничать ни одна турфирма. Со всеми этими сложностями сталкиваются новобранцы, только что окончившие курсы экскурсоводов. Вот многие и уходят из профессии, не проработав и сезона», – рассказал Воронов.

«Экскурсовод – это важное звено в туристическом продукте, и оно должно быть очень качественным»

Несмотря на сложившийся дефицит гидов в этом сезоне Госкомитет РТ по туризму не планирует снижать требования для экскурсоводов.

Экскурсоводы – это тот ресурс, который нельзя моментально восполнить, даже за любые деньги Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Мы однозначно стоим на том, что качество подготовки гидов должно быть очень высокое, поскольку здесь происходит контакт с туристом. От широты знаний и качества информации, которую выдает экскурсовод, у туриста на 30-40% складывается впечатление о республике. У нас нет задачи найти любых желающих, которые не владеют информацией, неопытных, но имеющих высокую активность граждан. Таким образом мы можем испортить впечатление о республике. Экскурсовод – это важное звено в туристическом продукте, и оно должно быть очень качественным. Нам хотелось, чтобы в профессию пришли люди соответствующего уровня компетенций – обладающие хорошими знаниями в области истории, которые умеют красиво излагать мысли, коммуницировать с незнакомыми людьми. Всем нам хочется увидеть перед собой экскурсовода, который действительно очень интересно, захватывающе, увлекательно рассказывает о тех местах, которые он показывает», – подчеркнул Иванов.

Глава комитета акцентировал, что экскурсоводы – это тот ресурс, который нельзя моментально восполнить, даже за любые деньги. Обучение на экскурсоводов сегодня проводят КФУ, Казанский инновационный университет имени Тимирясова и другие вузы. Но для начала карьеры слушатели курсов проходят еще двухнедельное обучение в Казанском Кремле, получают аккредитацию и диплом о повышении квалификации. И только тогда они могут начать экскурсии. В ежегодном наборе КФУ, по статистике, около сотни человек. На ближайший сезон Казани необходимо с нуля обучить и аккредитовать еще как минимум 200 гидов.

«Даже если сейчас спрос на экскурсоводов увеличится в 2-3 раза, при всем желании мы не сможем за один месяц увеличить количество гидов. Кроме того, мы ежегодно проводим семинары по повышению квалификации экскурсоводов. Задача семинаров – не обучить человека быть экскурсоводом, а дать самую актуальную информацию о социально-экономическом состоянии нашей республики. Курсы традиционно проходят в ноябре-декабре, то есть в наименее загруженные месяцы для экскурсоводов. В этом году мы эти курсы проводить не будем, потому что у нас запущен процесс аттестации экскурсоводов в соответствии с новым федеральным законом. Но в рамках аттестации мы будем давать блок вопросов, которые обычно давали на курсах. Наша задача – до 1 июля следующего года провести всех экскурсоводов через процесс аттестации», – напомнил Сергей Иванов.

Первое заседание аттестационной комиссии на аккредитацию по новым требованиям планируют провести в ноябре-декабре этого года. Но подобные заседания затем станут периодическими. После ввода в нормативное поле первой партии экскурсоводов, нужно будет продолжать аккредитацию других, не усложнив жизнь и заработок самим гидам.

«Экскурсовод – это человек, который обладает высоким интеллектуальным запасом» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Наша задача – чтобы люди захотели получить эту профессию. Да, это немного тяжелее, чем даже получить права на автомобиль. Профессия экскурсовода требует регулярного обновления багажа знаний. Большое количество экскурсоводов имеют авторскую направленность, так что профессия должна стать хобби. Нужно искать новые факты, придумывать интересную подачу… Я уверен, что это может подойти людям, которые не заняты в летний период. Я уверен, что есть больше количество людей, например, учителя, которые могли бы для себя рассмотреть возможность работы экскурсоводами на лето. У них прекрасный багаж знаний, хорошо поставлена речь. Это хороший заработок, хорошая физическая активность, когда нужно проходить с группой определенные расстояния. Вам будут задавать вопросы – вы общаетесь с интересными людьми, которые приезжают из разных регионов. Это интересный пласт работы для тех, кто любит общаться с людьми. Экскурсовод – это человек, который обладает высоким интеллектуальным запасом», – подчеркнул Иванов.

И уже в октябре Госкомитет РТ по туризму запускает эксклюзивную программу обучения экскурсоводов актерскому мастерству с инновационным подходом в подаче материала. Вместе с актерами театра Камала и благодаря партнерству Ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ 10 гидов первого набора смогут пройти двухнедельное обучение у заслуженной артистки РТ Миляуши Шайхутдиновой по курсу «Актерское мастерство» и у Ришата Ахмадуллина по курсу «Сценическая речь». Окончив такой курс, участники получат сертификат государственного образца о повышении квалификации. Стоимость обучения экскурсовода-актера – 18 тыс. рублей.

«Мы хотим, чтобы в Казани появились экскурсии с элементами театрализации – чтобы экскурсовод был не только человеком, который выдает информацию но и умел войти в какую-то роль, а турист увидел бы образ, который ему описывают. Так можно больше задеть эмоциональные нотки в душе наших гостей. Это будет в некоторой степени элитный сегмент экскурсоводов. Но это сможет не каждый. Наша задача – чтобы в конце получился интересный продукт», – резюмировал Иванов.