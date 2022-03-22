За 7 дней работы «Биржи импортозамещения» заключено сделок почти на 300 млн рублей

«Биржа импортозамещения», созданная в России, функционирует чуть больше недели, но за это время объем заключенных сделок составил уже почти 300 млн рублей, рассказал Глава Минпромторга Денис Мантуров. Об этом сообщается в Telegram-канале Правительства РФ.

«Эта площадка функционирует чуть больше недели, но за первую неделю объем сделок составил почти 300 млн рублей. Понятно, что это только начало. Люди знакомятся с правилами, с тем, как функционирует эта площадка, но я уверен, что она себя зарекомендует», – сказал министр.

По его словам, биржа сформирована на базе электронной коммерческой площадки Газпромбанка.

«Мы взяли с коллегами готовую платформу, добавив туда сегмент, который направлен именно на коммуникацию потенциальных предприятий, которые нуждаются в поставках компонентов и комплектующих для того, чтобы более оптимально в ускоренном режиме оптимизировать кооперационные связи», – объяснил Мантуров.

Глава Минпромторга отметил, что условия для компаний максимально доступны, а регистрация на бирже абсолютно бесплатна.

Цифровой сервис «Биржа импортозамещения» создан Минпромторгом и Минцифры по поручению Правительства России, чтобы обеспечить прямую коммуникацию между российскими производителями и заказчиками.

Напомним, 21 февраля российский Президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 24 февраля после обращения республик с просьбой о помощи Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Запад осудил эти действия и усилил антироссийские санкции.