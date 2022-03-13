В России создан цифровой сервис «Биржа импортозамещения»

Минцифры и Минпромторг России создали онлайн-сервис «Биржа импортозамещения» для прямого контакта между производственными компаниями и заказчиками. Об этом передает ТАСС.

«В России достаточно производителей комплектующих, которые раньше не выдерживали конкуренции с иностранными поставщиками», — прокомментировал инициативу вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко.

Сервис снизит административные и бюрократические нагрузки на предприятия. В будущем в базу включат не только российских, но и зарубежных поставщиков, которые захотят продолжить или начать сотрудничество с Россией.

21 февраля российский Президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 24 февраля после обращения республик с просьбой о помощи Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Запад осудил эти действия и усилил антироссийские санкции.