За 4 недели к санитарно-экологическому двухмесячнику присоединились 125 тыс. татарстанцев

125 тысяч жителей Татарстана приняли участие в санитарно-экологическом двухмесячнике, который стартовал в республике 1 апреля. За время уборки, проходящей по средам и субботам, на полигоны вывезено почти 50 тыс. куб. м. твердых бытовых отходов.

За четыре недели в уборке было задействовано 2 тыс. единиц спецтехники. В рамках благоустройства и озеленения муниципалитеты высадили более 24 тыс. деревьев и кустарников.

Такая весенняя генеральная уборка крайне необходима, отметил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков. «В Татарстане более 1 млн гектаров леса, 465 тысяч гектаров ООПТ, более 36 тысяч водных объектов, 40 тысяч километров автомобильных дорог – это наш с вами дом, который нуждался в наведении чистоты после зимы», – сказал он.

В зоне особого внимания, по его словам, находятся мемориалы, обелиски. «Наш главный праздник – День Великой Победы мы должны встретить достойно, с обновленными и благоустроенными аллеями Памяти и Славы», – подчеркнул Шадриков.

В рамках двухмесячника прошли уже два авиаоблета. С воздуха осмотрели 12 районов Татарстана, выявлено 203 нарушения. В рамках двухмесячника проходит мониторинг водных объектов, обследование придорожных полос автомобильных дорог общего пользования. Объезды этих территорий ведутся совместно с ГБУ «Безопасность дорожного движения».

Кроме того, проходит комиссионный объезд полос отвода железной дороги при участии сотрудников РЖД.

К наведению порядка подключились и подрядные организации Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ. Уже собрано более 2,5 тыс. куб. м. твердых бытовых отходов, задействовано 1400 человек и 249 единиц спецтехники.

Шадриков отметил активность самих татарстанцев, которые выходят на субботники, участвуют в акциях, присылают обращения о выявленных нарушениях.

Так, с 1 апреля в адрес Минэкологии поступило 2120 обращений от татарстанцев. Основная часть из них по-прежнему связана с несанкционированным размещением отходов. Отметим, что рост обращений с конца марта по этому направлению вырос в пять раз, на втором месте по количеству жалоб вопросы загрязнения атмосферного воздуха, на третьем – нарушения водного законодательства.

Одной из основных причин образования свалок по-прежнему остается несвоевременный вывоз отходов и ненадлежащее содержание контейнерных площадок.

Двухмесячник по санитарно-экологической очистке территорий способствует достижению целей национального проекта «Экология», отметили в Минэколгии РТ.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».