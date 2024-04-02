Минэкологии Татарстана объявило о старте санитарно-экологического двухмесячника

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Санитарно-экологический двухмесячник стартовал в апреле в Татарстане. Уже в первый день двухмесячника многие организации вышли на уборку. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Казани министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«Татарстанцы всегда активно участвуют в этом экомероприятии. Напомню, что двухмесячник — это не только ликвидация свалок, это и посадка деревьев, очистка берегов. Всё то, что нас объединяет вместе делать благие дела», — сказал он.

Шадриков напомнил итоги двухмесячника прошлого года. В 2023 году всеми надзорными ведомствами было выявлено более 8 тыс. нарушений. Оперативно удалось ликвидировать 6,8 тыс. из них, остальные оказались устранены в течение года. 5,5 тыс. нарушений, или 69%, — это несанкционированное размещение отходов. 89% выявленных свалок были ликвидированы уже к завершению двухмесячника. По итогам апреля и мая были предъявлены штрафы и требования на общую сумму 70,2 млн рублей.

«На полигоны ТКО вывезли более 520 тыс. кубометров отходов, было задействовано 18 тыс. единиц техники, посажено почти 650 тыс. деревьев и кустарников. 688 тыс. жителей нашей республики принимали участие в этих работах», — перечислил Шадриков.

При этом он подчеркнул, что «главным итогом санитарно-экологического двухмесячника должны стать чистые территории, а не статистика».