За 3 недели - 92 бойца: контрактникам в Нижнекамске выдают базовые наборы

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ежедневно солдаты, пришедшие в отпуск или только подписавшие контракт, обращаются в пункт сбора на Химиков, 72б в Нижнекамске за гуманитарной помощью. Там им выдают большую сумку с базовым набором вещей первой необходимости.

В небольших картонных коробках то, что напомнит солдатам о родном доме — ароматный гречишный мед, варенье, баурсак, соленья и пряная душица, собранная и высушенная жительницами Нижней Уратьмы. Сельчане регулярно участвуют в сборе гуманитарной помощи. А затем, как и в этот раз, отправляет всё в пункт сбора.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Во все времена, в годы ВОВ, люди отзывались, последнее отдавали фронту. И сейчас народ понимает, что это всё надо для победы, это наш вклад в нашу победу. Я благодарен всем сельчанам, что отозвались, принимают активное участие, не остаются в стороне, принимают близко к сердцу», — поблагодарил глава Нижнеуратьминского сельского поселения Айрат Гарифуллин.

В Нижнекамске люди тоже стараются не оставаться в стороне. Многие из пожилых вяжут теплые вещи для бойцов, студенты и рабочие изготавливают печи-буржуйки, волонтеры плетут маскировочные сети, дети отправляют рисунки и письма, предприниматели снабжают своими товарами.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«На ежедневной основе мы помогаем нашим парням в зоне СВО. Вот в данное время студенты и преподаватели политехнического колледжа передали нам сети, также приходят туда и жители микрорайона, близлежащих микрорайонов. Нам помогают и нефтехимический колледж, и школа №19», — рассказала волонтёр группы «Гуманитарка на Химиков, 72б» Наталья Суворова.

Другой волонтёр группы Наталья Юркина добавила, что им поступил запрос о необходимости вещей для контрактников по сбору сумок.

«Сегодня в группу был выложен запрос, что нам необходимы вещи для контрактников по сбору сумок. Как раз магазин „Дровосек“ откликнулись в очередной раз, они нам постоянно помогают. Привезли кружки, которые сегодня нам очень необходимы, термосы, средство от насекомых, газовые горелки. Это всё пойдет на СВО», — поделилась она.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Эти вещи входят в базовый набор, который получает каждый военнослужащий, посетивший пункт сбора помощи. Также с собой ему дают медикаменты, обувь, вещи первой необходимости, одежду, продукты и многое другое. Как признаются сами бойцы, их сослуживцы из других регионов удивляются тому, как много нижнекамцы и вообще вся республика отправляют своим защитникам.

«Очень-очень приятно, я благодарен Нижнекамску и всему Татарстану, что нас ценят и уважают, победа, как говорится, будет за нами», — убежден боец с позывным Фантик.

Только за последние три недели в пункт на Химиков, 72Б обратились 92 военнослужащих. Волонтёры признаются, что такой наплыв выдерживать трудно. Сейчас в их центре осталось не много вещей из базового набора для солдат. Поэтому они просят горожан не оставаться в стороне и поддерживать бойцов кто чем может.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.