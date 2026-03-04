news_header_top
Общество 4 марта 2026 16:08

За 2025 год военные сборы в центре «Авангард» прошли почти три тысячи школьников

За 2025 год в сборах по основам военной службы на базе татарстанского центра «Авангард» приняло участие 2480 учащихся 10-х классов.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе организации, программа сборов рассчитана на 35 часов, а особое внимание уделяется практической части военно-прикладных дисциплин, а юноши изучают огневую, строевую и тактическую подготовку, а также знакомятся с воинскими уставами, практикуются в оказании медпомощи, управлении БПЛА и других важных навыках.

Всего в Татарстане действуют три центра допризывной подготовки на базе «Авангарда» – в Казани, Нижнекамске и Чистополе. Кроме того, ведется работа над созданием новых филиалов в Альметьевске, Зеленодольске и Набережных Челнах. В 2026 году планируется проведение 25 пятидневных смен, первая волна которых уже началась 24 февраля и закончится 27 марта. Вторая волна пройдет осенью – с 28 сентября по 16 октября.

«Татар-информ» писал, что центр «Авангард» был создан в 2022 году в соответствии с указами Президента России Владимира Путина. Татарстан стал одним из лидеров по выполнению этого поручения – комплексы оборудованы всей необходимой техникой, а подготовка проводится в комфортных для детей условиях. Прохождение сборов – это часть модуля предмета ОБЖ, поэтому они являются обязательными.

Как объяснили в организации, всего с 2022 года прошли подготовку по основам военной службы более 10 000 человек.

#школьники #курсы военной подготовки
