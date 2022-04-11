В Казани открылся первый в Татарстане центр военно-патриотического воспитания «Авангард»

В Казани открылся первый в Татарстане учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард». Там десятиклассники в течение года будут проходить пятидневные сборы, где их обучат основам военной подготовки. В первую смену туда приехали учащиеся кадетских школ республики и школ «Адымнар».

«Ежегодно в конце каждого учебного года для десятиклассников мы проводим учебно-тренировочные сборы. В курсе ОБЖ есть модуль — основы воинской службы. В таких центрах подобные курсы будут проходить около 8 тыс. учащихся. В этом нет ничего страшного. Я хочу успокоить родителей. Такие сборы мы проводим ежегодно. Сейчас появилась возможность проводить их в комфортабельных условиях, причем не только в мае, а системно на протяжении всего учебного года», — пояснил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Он подчеркнул, что прохождение сборов — это часть модуля предмета ОБЖ, поэтому они являются обязательными. Мероприятие направлено на патриотическое воспитание молодежи, добавил министр.

Учебные сборы будут проходить в течение пяти дней: за это время школьники пройдут курс, куда входят основы строевой, огневой, медицинской и тактической подготовки, а также основы РХБЗ и знание уставов. При этом специально для таких сборов был создан центр «Авангард» на базе центра допризывной подготовки «Патриот».

«По указу Президента России Владимира Путина такие центры должны появиться во всех регионах страны. Татарстан стал одним из лидеров по выполнению этого поручения. Мы запускаем сразу три полностью оборудованных, оснащенных центра так, чтобы молодым людям было недалеко ездить и там была вся необходимая материально-техническая база. Здесь сделан специальный ремонт. Спальный корпус стал более адаптирован для детей, а также все пособия представлены в молодежном стиле. Поэтому я надеюсь, что десятиклассникам здесь будет интересно», — добавила заместитель министра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

Первый центр «Авангард» в Татарстане открылся в Казани. Летом аналогичное учреждение заработает в Нижнекамске, а в октябре — в Чистополе. Сборы для школьников будут бесплатными, им предоставят питание, проживание и форму. По окончании курса им на память останутся военные кепка и футболка.

Военный комиссар РТ Сергей Погодин подчеркнул, что полученные на этих сборах знания пригодятся ребятам в будущем, когда они станут призывниками.

«Знания, полученные на этих сборах, пригодятся вам и в будущем. Еще на походе к призывному возрасту вы уже окажетесь подготовлены, поэтому желаю вам получить высшие оценки по всем направлениям, которым вас тут будут обучать», — обратился к школьникам военный комиссар РТ.

При этом сборы для десятиклассников — это не курс молодого бойца. Происходящее имеет больше сходства с детским оздоровительным лагерем, пояснил директор «Республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» Дмитрий Литвинов.

«Здесь не армия. Дети не будут прыгать с парашютом или таскать десятикилограммовые бронежилеты. По сути это детский лагерь с военизированным уклоном. Если ребенку не позволяет здоровье, то он сюда и не поедет», — заверил Литвинов.