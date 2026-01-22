За 2025 год татарстанцы отдали мошенникам почти 6 млрд рублей

В 2025 году жители РТ отдали мошенникам 5,9 миллиардов рублей. Об этом сегодня сказал министр внутренних дел РТ Дамир Сатретдинов на итоговой коллегии МВД Татарстана.

«Целые криминальные производства по мошенническому выкачиванию денег из россиян посредством интернета сосредоточены сейчас на Украине», – отметил он.

При этом количество таких преступлений, впервые за несколько лет стало уменьшаться. По словам Сатретдинова, причиной этому стало внедрение ответственности за незаконное использование «сим-боксов», а также за передачу доступа к счетам с целью совершения незаконных операций с финансами.

Он также рассказал, что МВД по РТ во взаимодействии с другими ведомствами предпринимает дополнительные меры по противодействию таким преступлениям. Так, отдел по информационным преступлениям был преобразован в управление и увеличил штатную численность сотрудников, а в 2025 впервые за несколько лет количество IT-преступлений стало падать.

