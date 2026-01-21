«Перевел 38 миллионов с папиной карты»: как работают меры по борьбе с мошенниками в РТ

Знакомятся в онлайн-играх, входят в доверие, а затем шантажируют, заставляя перевести деньги родителей на «безопасный счет». Мошенники придумывают все новые и новые методы обмана – за прошлый год они обманули без малого 12 тысяч татарстанцев. О том, какие результаты дают недавно принятые меры по борьбе с мошенниками, – в репортаже «Татар-информа».





Мошенники продолжают атаковать татарстанцев, миллиардами воруя их сбережения

Фото: © «Татар-информ»

«Расскажите детям о том, как обманывают мошенники»

Чаще на уловки мошенников попадаются женщины, чаще стали обманывать детей и подростков – мошенники продолжают атаковать татарстанцев, миллиардами воруя их сбережения. О том, как не стать жертвой кибераферистов и какие новые методы разработаны для борьбы с ними в Татарстане, подробно рассказали сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

«За последнее время существенно ситуация с кибермошенничеством не поменялась, за исключением того момента, что мошенники стали чаще обманывать детей. За 2025 год число потерпевших от телефонных мошенничеств составило 11 831, из них 131 ребенок. Чаще обманывают женщин – они составляют 58% от всего числа потерпевших. Кроме того, стало больше обманутых в категории от 18 до 29 лет, на 2% больше стало обманутых в возрасте старше 60 лет», – рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела УБК МВД по РТ Радис Юсупов.

С ноября 2025 года мошенники стали чаще обманывать детей, чтобы похитить деньги их родителей, добавил он.

«Способы, которые используют мошенники в общении с детьми, можно разделить на три группы. Первая группа – обман под видом розыгрыша призов или покупки игровой валюты в онлайн-играх. Мошенник предлагает сфотографировать банковскую карту родителей, якобы для подтверждения личности или чтобы оплатить покупку в игре. Ребенку называют незначительную сумму, однако в итоге с родительской карты могут списаться все деньги», – объяснил сотрудник МВД.

Второй способ кибераферистов – несанкционированный вход в личный кабинет банка или портала «Госуслуги».

«Раньше так обманывали взрослых, сейчас уже тем же способом обманывают детей. Они просят взять телефон родителей, зайти в личный кабинет банка и сфотографировать данные. Третий способ самый страшный. Начинается он с переписки под предлогом знакомства, мошенник представляется ровесником ребенка, а затем, войдя в доверие, просит личные данные родителей, геолокации дома и школы», – рассказывает Радис Юсупов.

После этого ребенку звонят незнакомцы, представляются сотрудниками полиции или военными следователями. Они начинают запугивать ребенка, говорить, что он все это время отправлял данные ВСУ, которые они могут использовать для совершения преступления.

«Ребенка убеждают в том, что он должен перевести деньги родителей на безопасный счет или передать инкассатору. Хотелось бы обратиться к родителям, чтобы они провели беседу со своими детьми и предупредили их о подобных схемах», – отметил он.

Радис Юсупов: «За последнее время существенно ситуация с кибермошенничеством не поменялась, за исключением того момента, что мошенники стали чаще обманывать детей» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Перевел мошенникам 38 миллионов рублей, желая спасти родителей»

Самый большой ущерб за прошлый год в Татарстане потерпели родители подростка, который перевел мошенникам 38 млн рублей.

«Это произошло в декабре, подросток перевел аферистам деньги своих родителей. Они получили у мальчика определенные сведения, а затем под видом сотрудников правоохранительных органов стали ему угрожать, шантажировать. Говорили, что заведут уголовное дело на родителей, что их деньги получены незаконным путем, их надо проверить, передать сотрудникам, чтобы их задекларировать», – привел пример Радис Юсупов.

В конце декабря девочку из Татарстана обманули на 1,3 млн рублей.

«Они сообщили, что произошел взлом данных и необходимо защитить денежные средства. Девочка взяла банковскую карту родителей, через банкомат переводила деньги на счета, которые диктовали ей мошенники. Они убеждали ее, что это безопасный счет и деньги после проверки будут возвращены», – рассказал он.

Успешно работает одна из недавно введенных мер противодействия мошенникам – с 1 сентября в силу вступил закон о незаконном использовании сим-боксов, которые используют аферисты, чтобы звонить своим потенциальным жертвам.

«За прошлый год было изъято 87 сим-боксов и более 15 тысяч сим-карт. Это только на территории Республики Татарстан. Уголовная ответственность за использование сим-боксов предусматривает до 6 лет лишения свободы. Также уголовная ответственность предусмотрена для тех, кто занимается перепродажей банковских карт, за перепродажу сим-карт предусмотрена административная ответственность», – привел данные Радис Юсупов.

Алмаз Фаттахов: «Основным способом противодействия мошенникам является повышение собственной правовой культуры и финансовой грамотности» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Цель мошенников не только деньги, но и порождение недоверия населения к органам власти»

«В текущем году, как и в прошлом, активизировалась работа по снижению негативных последствий от попыток нагнетания социальной напряженности: непрерывный обзвон людей и существенное количества хищений, применение методов социальной инженерии в отношении жителей России, особенно экономически развитых регионов, таких как Татарстан», – рассказал прокурор отдела по надзору за следствием Прокуратуры РТ Алмаз Фаттахов.

Он обратил внимание на то, что цель мошенников не только деньги, но и порождение недоверия населения к органам власти. Способов, которые используют мошенники, много. В основном они убеждают перевести деньги на так называемые безопасные счета, хотя на самом деле такого понятия в банках не существует. Старая схема «родственник попал в беду» продолжает работать, так же как и фейковая торговля на фишинговых сайтах и вложение в инвестиции.

«Мошенники каждый раз придумывают новые способы обмана. Основным способом противодействия мошенникам является повышение собственной правовой культуры и финансовой грамотности. Помните, что ни один государственный орган не будет требовать продиктовать код из СМС, перевести деньги, оформить кредит, просить по телефону конфиденциальные данные. Не стоит совершать покупки на непроверенных сайтах. Всю информацию, полученную от незнакомцев, следует тщательно перепроверять», – посоветовал Алмаз Фаттахов.

Нурания Хайруллина: «В дропперскую деятельность вовлекается молодежь, они видят возможность легкого заработка, но не осознают тяжести последствий» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Банки отразили 111 миллионов попыток злоумышленников похитить средства со счетов»

В 2025 году велась серьезная борьба с социальной инженерией, которую используют мошенники, рассказала заместитель управляющего Отделением – Национальным банком по РТ Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Нурания Хайруллина.

«К этой работе были подключены госорганы, правоохранительные структуры, кредитные организации и многие другие. При участии Банка России были разработаны и уже вступили в силу ряд законов и нормативных актов. За 9 месяцев прошлого года защитными системами банков в целом по стране было отражено 111 миллионов попыток злоумышленников похитить средства со счетов, было сохранено более 11 триллионов рублей», – рассказала она.

Однако, несмотря на все средства борьбы с интернет-мошенниками, за 9 месяцев прошлого года по всей стране было совершено более 1 миллиона операций , в результате которых люди потеряли 21,4 миллиарда рублей.

«Рост активности и суммы операций связаны не только с активностью мошенников, но и с упрощением процесса подачи заявлений о мошенничестве. Крупные банки внедрили в свои приложения сервис оперативной подачи пострадавшими заявлений. Ранее для этого человеку приходилось обращаться в отделение банка», – отметила она.

Благодаря этому клиенты могут быстро сообщить о совершении мошеннической операции в банке и сформировать справку со всеми данными для обращения в полицию.

«С 1 января все банки стали учитывать новые критерии для предотвращения мошеннических переводов. Теперь они обязаны проверять переводы не по шести признакам, как раньше, а по двенадцати. Полный список этих критериев предоставлен на сайте Банка России», – добавила Нурания Хайруллина.

Один из признаков – смена номера в онлайн-банке или на Госуслугах за 48 часов до совершения операции со счетом. Или если за 6 часов до совершения перевода клиенту банка поступало большое количество СМС или звонков. Или если вы перевели более 200 тысяч рублей человеку, которому в течение полугода не переводили средства, банк также сочтет эту операцию подозрительной.

«Есть и те, кто помогает мошенникам, иногда сами того не осознавая. Это дропперы. В дропперскую деятельность вовлекается молодежь, они видят возможность легкого заработка, но не осознают тяжести последствий. С августа в силу вступил закон, который запрещает открывать счета в банках несовершеннолетним без согласия родителей», – напомнила она.

Вербуют в дропперы и людей старшего поколения. Чтобы защитить граждан, законодательство постоянно совершенствуется, появляются новые инструменты в борьбе с дропперством: банки устанавливают лимиты на проведение операций, ограничивают суммы внесения наличных на токенизированные карты и многое другое.

«Нам важно сохранить баланс: с одной стороны – сохранить безопасность, с другой – не навредить интересам добросовестных клиентов банка. Важно отметить: если вы поняли, что стали дроппером, не нужно скрываться. Прекратите все контакты с мошенниками. Если вы предоставили злоумышленникам свои личные данные, немедленно заблокируйте банковские карты, обновите пароли и обратитесь в полицию», – посоветовала Нурания Хайруллина.

Альберт Яковлев: «Чтобы снизить риски потери кодов от Госуслуг, введена новая возможность авторизации через отечественный мессенджер MAX» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Количество звонков от мошенников снижается – за месяц на 22%»

Более 590 тысяч жителей Татарстана установили самозапрет на выдачу кредитов, рассказал заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Альберт Яковлев.

«С 1 марта 559 582 человека установили самозапрет на оформление кредитов через портал Госуслуги, 33 023 человека – через отделения МФЦ, еще 11 063 человека сняли самозапрет», – рассказал Альберт Яковлев.

Самозапрет можно установить и на оформление сим-карт. Этой услугой в Татарстане через Госуслуги воспользовались 8 371 человек, 8 897 человек оформили услугу через МФЦ, привел данные он.

«Чтобы снизить риски потери кодов от Госуслуг, введена новая возможность авторизации через отечественный мессенджер MAX. Когда вы заходите на Госуслуги, в мессенджер поступают вопросы, чтобы проверить, не находится ли человек под воздействием мошенников», – добавил заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ.

С сентября действует маркировка звонков, благодаря которой при поступлении звонка от сервисных компаний абонент сразу видит, откуда ему звонят.

«Сейчас при поступлении звонов из-за рубежа высвечивается страна, из которой звонят. Если человек видит, что ему звонят, к примеру, из Индии, то он сразу понимает – велика вероятность, что на том конце провода мошенники», – отметил он.

Еще одно ограничение касается количества сим-карт, оформленных на одного человека. Эта мера направлена на борьбу с использованием сим-боксов.

«Все эти меры приносят свои результаты. Мы видим, что количество звонков от мошенников существенно снижается. На данный момент снижение произошло на 22% в месяц. Но злоумышленники находят новые способы взаимодействия: отправляют СМС, пишут в мессенджеры, на электронную почту», – обратил внимание Альберт Яковлев.

Инна Идрисова: «Ранний возраст цифровой социализации повлиял на то, что дети все чаще становятся жертвами мошенников» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«У детей, которые постоянно чем-то заняты, не остается времени на интернет»

Дети – самая уязвимая категория для мошенников, рассказала заместитель директора Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток» Инна Идрисова.

«Ранний возраст цифровой социализации повлиял на то, что дети все чаще становятся жертвами мошенников. Часто мы видим совсем маленьких детей, которые еще сидят в коляске, но уже пользуются смартфонами. Родители этому очень рады, думают, что их дети смышленые. Влияет на ситуацию и недостаточный уровень критического мышления, бесконтрольный выход в интернет», – рассказала она.

Не редкость, что дети свободно могут взять родительский телефон, где сохранены все банковские и другие личные данные. Стоит помнить, что ответственность за действия детей лежит на плечах родителей, но, к сожалению, многие родители безграмотны в отношении вопроса безопасности в интернете, подчеркнула психолог.

«Помимо школы у детей должны быть другие занятия и увлечения. У детей, которые постоянно чем-то заняты, не остается времени на интернет, чтобы сидеть в телефоне или компьютере. Некоторые родители думают, что сейчас нормально то, что дети постоянно пользуются смартфоном, но это не так. Если вы видите, что ваш ребенок зависим от гаджетов, не нужно ждать, что это пройдет само собой, – не пройдет. Нужно обратиться к психологу», – рассказала Инна Идрисова.