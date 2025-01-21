За 2024 год волонтеры «Лиза Алерт» помогли найти 609 пропавших татарстанцев

В 2024 году волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Татарстана получили 848 заявок на поиск людей. Из них 609 человек были найдены живыми, что составляет значительную часть от общего числа обращений.

К сожалению, 63 человека были обнаружены погибшими, а судьба 49 человек до сих пор остается неизвестной – они числятся без вести пропавшими. Такая статистика появилась на официальной странице поискового отряда «ВКонтакте».

В минувший четверг «Татар-информ» сообщал, что в Казани разыскивают пропавшую 19-летнюю девушку. Позднее девушку нашли живой.