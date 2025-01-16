В Казани разыскивают пропавшую 19-летнюю девушку

В полицию обратилась жительница Казани, которая сообщила, что пропала ее 19-летняя дочь Алина. Об этом сообщает МВД по РТ.

Согласно данным администрации Советского района Казани, девушка вышла из «Доброй Казани» на Сеченова, 5. Последний раз была на связи в районе 15.45. Садилась на автобус на остановке Октябрьский городок. Должна была приехать домой в Константиновку, но до дома не дошла. Предположительно ехала на 71-м автобусе.

В настоящее время на поиск девушки нацелены все службы полиции.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девочки, просьба позвонить по телефонам: 02, 112, (843) 291 20 02, +7 (927) 440 02 79.