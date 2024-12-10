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Экономика 10 декабря 2024 17:07

За 2024 год в Татарстане построено 10 детсадов, все введут до конца декабря

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В 2024 году в Татарстане построили десять детских садов, из которых семь уже введены в эксплуатацию. Такие данные на встрече с журналистами привел министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

«За 2024 год построено восемь школ, три учебных корпуса на 9,8 тыс. мест. Также за текущий год будут построены десять детских садов, из которых семь введены, а три будут завершены до конца 2024-го», рассказал министр.

Кроме того, проведен капремонт на 236 объектах. В основном это пищеблоки, школы, детские сады.

«По строительству школ и детских садов мы ждем новую программу. Пока федералы ее не озвучивали, тоже ее ждут. Соответственно, будут приняты какие-то решения по строительству этих объектов», сообщил Айзатуллин.

В 2024 году в Татарстане будет введено 3,45 млн «квадратов» жилья это больше, чем в 2023-м.

#детские сады и школы #Татарстан #Минстрой рт
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