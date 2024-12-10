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Айзатуллин: в 2024 году в Татарстане будет введено 3,45 млн «квадратов» жилья
Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Марат Айзатуллин сказал, что к концу 2024 года план ввести 3,45 млн квадратных метров жилья будет выполнен. Заявление прозвучало на встрече с журналистами.
«На сегодняшний день имеем 3,2 млн квадратных метров жилья. План у нас был — 3,15 млн квадратных метров. Мы не можем вводить меньше объемов прошлого года, тогда было 3,436 млн "квадратов". В этом году 3,45 млн "квадратов" планируем. Эту планку мы выдержим, даю слово. Все эти показатели будут выполнены», — сказал Айзатуллин.
По объему вводу жилья Татарстан занимает пятое место в России, уступая Московской области, Краснодарскому краю, Москве и др.
«Наш градостроительный потенциал – 536 разрешений, почти 5 млн квадратных метров. Деньги в нашей копилке есть. Как он будет реализовываться – жизнь покажет», – отметил министр.
Айзатуллин спрогнозировал, на сколько вырастет объем строительства в Татарстане.
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