Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
За 2024 год в Татарстане корью заболели 20 человек
За первый месяц 2024 года корью в Татарстане заразились уже 20 человек. Об этом на встрече с журналистами рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина.
«Мы выросли и серьезно. За 2023 год у нас было 146 случаев кори, за 2022 год был один случай», – рассказала главный санитарный врач.
Из 146 человек, 76 иностранцы, большинство – приезжие из Таджикистана. Оставшиеся 70 человек – это татарстанцы, 37 привезли болезнь из других субъектов.
Марина Патяшина рассказала, что в этом году уже заболели 20 человек, лабораторно подтвердили из них 16 случав кори. Трое заболевших приезжие из других стран, остальные – жители Татарстана. Однако 13 человек заразились в другом регионе России. Детей из заболевших в этом году 16 человек – это 80% всех заразившихся, при этом двоим не было и года, следовательно им еще не могли сделать прививку.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в казанском ЖК «Салават Купере» зарегистрировано два случая заболевания корью. Оба случая являются завозными — из региона Российской Федерации и из Республики Таджикистан.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»