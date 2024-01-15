За 2024 год в Татарстане корью заболели 20 человек

За первый месяц 2024 года корью в Татарстане заразились уже 20 человек. Об этом на встрече с журналистами рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина.

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«Мы выросли и серьезно. За 2023 год у нас было 146 случаев кори, за 2022 год был один случай», – рассказала главный санитарный врач.

Из 146 человек, 76 иностранцы, большинство – приезжие из Таджикистана. Оставшиеся 70 человек – это татарстанцы, 37 привезли болезнь из других субъектов.

Марина Патяшина рассказала, что в этом году уже заболели 20 человек, лабораторно подтвердили из них 16 случав кори. Трое заболевших приезжие из других стран, остальные – жители Татарстана. Однако 13 человек заразились в другом регионе России. Детей из заболевших в этом году 16 человек – это 80% всех заразившихся, при этом двоим не было и года, следовательно им еще не могли сделать прививку.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в казанском ЖК «Салават Купере» зарегистрировано два случая заболевания корью. Оба случая являются завозными — из региона Российской Федерации и из Республики Таджикистан.