В казанском Салават Купере выявлены два больных корью, жителям делают прививки

В казанском ЖК «Салават Купере» зарегистрировано два случая заболевания корью. Оба случая являются завозными — из региона Российской Федерации и из Республики Таджикистан. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

В ведомстве также отметили, что при выявлении случая заболевания корью или подозрении на заболевание проводятся профилактические прививки контактных лиц без ограничения возраста, не болевших корью ранее, не привитых, не имеющих сведений о прививках против кори, а также привитых против кори однократно.

За лицами, общавшимися с больными корью устанавливается медицинское наблюдение в течение 21 дня с момента выявления последнего случая заболевания.

По данным ведомства, для вакцинации в очагах кори используется живая коревая вакцина, которая закупается за счет средств республиканского бюджета.

«Вакцины в республике достаточном количестве», — подчеркнули в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

Напомним, вакцинация против кори в Татарстане проводится дивакциной (корь-паротит) и тривакциной (корь-краснуха-паротит).

В конце декабря в республику поступило 9 910 доз тривакцины, вакцины отгружены в поликлиники, в настоящее время поставки вакцин продолжаются, указали в ведомстве.