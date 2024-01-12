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В казанском Салават Купере выявлены два больных корью, жителям делают прививки
В казанском ЖК «Салават Купере» зарегистрировано два случая заболевания корью. Оба случая являются завозными — из региона Российской Федерации и из Республики Таджикистан. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.
В ведомстве также отметили, что при выявлении случая заболевания корью или подозрении на заболевание проводятся профилактические прививки контактных лиц без ограничения возраста, не болевших корью ранее, не привитых, не имеющих сведений о прививках против кори, а также привитых против кори однократно.
За лицами, общавшимися с больными корью устанавливается медицинское наблюдение в течение 21 дня с момента выявления последнего случая заболевания.
По данным ведомства, для вакцинации в очагах кори используется живая коревая вакцина, которая закупается за счет средств республиканского бюджета.
«Вакцины в республике достаточном количестве», — подчеркнули в Управлении Роспотребнадзора по РТ.
Напомним, вакцинация против кори в Татарстане проводится дивакциной (корь-паротит) и тривакциной (корь-краснуха-паротит).
В конце декабря в республику поступило 9 910 доз тривакцины, вакцины отгружены в поликлиники, в настоящее время поставки вакцин продолжаются, указали в ведомстве.
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