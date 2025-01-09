За 2024 год метрополитен Казани перевез более 39 млн пассажиров

Фото: © «Татар-информ»

За 2024 год метрополитен столицы Татарстана перевез 39 млн 356 тыс. пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Это на 11% больше, чем за 2023-й — тогда казанским метро воспользовались 35 540 823 человека.

При этом всего за 2024 год трамваи, троллейбусы и метрополитен Казани перевезли 80 млн 521 тыс. пассажиров — это на 4% больше, чем за предшествующий год.

В частности, наземный электрический транспорт перевез 41 млн 165 тыс. человек, уточнили на предприятии.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что «Метроэлектротранс» напомнил о повышении платы за проезд в электротранспорте Казани.