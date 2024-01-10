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За 2023 год в Татарстане были отреставрированы и построены 19 мечетей
За 2023 год в Татарстане были отреставрированы и построены 19 мечетей, в их числе — два новых сооружения в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.
«Среди них есть мечети вместимостью и несколько десятков, и несколько сотен человек», — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что по два объекта открылись в Дрожжановском, Актанышском, Альметьевском и Пестречинском районах РТ, по одному — в мухтасибатах Атнинского, Арского, Новошешминского, Елабужского, Рыбно-Слободского, Азнакаевского, Муслюмовского, Ютазинского, Балтасинского районов РТ, а также Кировского и Московского, Вахитовского и Приволжского районов Казани. Всего в Татарстане сейчас функционируют 1 582 мечети.
Главной примечательностью является то, что мечети стали строиться в формате комплексов — они включают не только площади для чтения намаза, но и учебные классы, залы для проведения маджлисов, центры бракосочетания, магазины, места для организации жертвоприношений и проведения джаназа, дома имама, столовые.
Кроме того, в 2023 году были открыты молельные комнаты на пяти площадках — в поликлинике РКБ, Военном госпитале Минобороны РФ в Казани, в Международном аэропорту «Казань», Елабужской ЦРБ и 20-й поликлинике Казани.
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