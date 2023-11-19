В Куюках открылась вторая по счету мечеть «Фаруаз»

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

В Пестречинском районе Татарстана, в селе Куюки, открылась мечеть «Фаруаз». Новый объект находится в коттеджном поселке «Новые Салмачи» и стал долгожданным подарком для его жителей, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Имам-хатыбом назначен Юнус Валиуллин. Двухэтажное здание возведено из кирпича, на первом этаже располагается фарз-зал для мужчин, на втором — женская молельная комната, оборудован класс для обучения детей. Храм может вместить 200 человек, рядом с ним также открыли родник, которым пользуются жители поселка.

Землю для мечети подарил приходу в 2019 году Рустем Абзалов — в честь его матери и назван новый храм, — в 2020 году приход прошел регистрацию в Минюстиции РТ. Организатором строительства выступил Хусаин Кашапов. Мечеть возводилась при поддержке спонсоров и населения. Разрешение на строительство было получено в 2021 году, в прошлом году в мечети были проведены инженерно-технические коммуникации, установили теплый пол, а в преддверии Курбан-байрама установили полумесяц. В 2023-м перед мечетью уложили брусчатку и обустроили парковочные места.

На сегодняшний день в Богородском сельском поселении действуют пять мечетей, из них две – в Куюках. Строительство еще одной началось в этом году на улице Мирная.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в казанском поселке Левченко открылся новая мечеть с культурным центром «Сулейман».