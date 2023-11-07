За 2023 год в России достроили более 200 долгостроев

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За 2023 год в России с помощью федеральных и региональных механизмов были достроены 212 долгостроев. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Квартиры в них получат почти 25 тыс. обманутых дольщиков. Всего же с начала текущего года восстановлены права 32,4 тыс. граждан», – сказал заместитель Председателя Правительства РФ.

Хуснуллин поручил усилить работу в этом направлении и попросил регионы внимательно следить за соблюдением сроков в дорожных картах.

«Все обязательства перед пострадавшими дольщиками должны быть выполнены», – подчеркнул он.

На совещании с членами Правительства в июне 2019 года Президент России Владимир Путин поручил решить проблему с обманутыми дольщиками в ближайшие годы. «Нам нужно сделать всё, что от нас зависит, для того, чтобы в ближайшее время, в ближайшие несколько лет, пару лет, мы избавились от такого позорного словосочетания и явления как "обманутый дольщик"», – говорил тогда глава государства.