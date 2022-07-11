В России создадут федеральный реестр долгостроев

В России планируется создать федеральный реестр долгостроев, чтобы ускорить ввод проблемных объектов в эксплуатацию, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Сейчас все долгострои в России находятся в разном состоянии, многие «даже будучи возведенными и оснащенными инфраструктурой, не переводятся в число готовых», отметил Мишустин. По его словам, создание реестра позволит скоординировать эту работу.

«Благодаря такому реестру появится возможность активизировать этот процесс, оперативнее решать все формальности», – уверен он.

В реестре соберут всю необходимую информацию о проблемных объектах. В стране тысячи долгостроев – не только домов, но и больниц, поликлиник, детсадов, каждый из которых требует отдельного решения с учетом специфики, подчеркнул Мишустин.

«Долгострой – это не только занятые земли, но и замороженные в них средства и социальные проблемы, решить которые предполагалось с началом эксплуатации», – приводит ТАСС слова главы Правительства.