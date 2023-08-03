За 2023 год производство молока в Татарстане выросло на 8,6%

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За первое полугодие 2023-го производство молока в Татарстане выросло на 8,6%. Среди регионов ПФО республика уступила в этом показателе лишь Марий Эл – в соседней республике рост составил 10,9%. Такие цифры приводятся в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России», опубликованном сегодня.

Всего за отчетный период в Татарстане хозяйства произвели 1075,7 тыс. тонн молока. Татарстанстат ранее сообщал, что в период с января – по май 2023 года показатель составил 867,9 тыс. тонн (рост 9%).

Также, согласно докладу Росстата, в республике выросло производство яиц на 3,8% (792,7 млн штук). Производство мяса сократилось на 1%, составив 233,2 тыс. тонн.