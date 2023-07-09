Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане на 9% выросло производство молока
За первые пять месяцев этого года в Татарстане на 9% увеличилось производство молока. Такие данные приводит Татарстанстат.
«В январе-мае 2023 года по сравнению с январем-маем 2022 года в хозяйствах всех категорий, по отчетам и расчетным данным, выросло производство молока на 9,0%», – говорится в пояснении к таблицам.
Хозяйства всех категорий произвели 867,9 тыс. тонн молока, из них сельхозорганизации – 599,4 (+12,3%), хозяйства населения – 183,1 (-0,8%), КФХ и индивидуальные предприниматели – 85,4 (+9,5%).
Если за прошлогодний период надои молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях (без учета СМП) составляли 3 170 кг, то в этом году цифра составила 3 360 кг.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»