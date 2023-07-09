В Татарстане на 9% выросло производство молока

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За первые пять месяцев этого года в Татарстане на 9% увеличилось производство молока. Такие данные приводит Татарстанстат.

«В январе-мае 2023 года по сравнению с январем-маем 2022 года в хозяйствах всех категорий, по отчетам и расчетным данным, выросло производство молока на 9,0%», – говорится в пояснении к таблицам.

Хозяйства всех категорий произвели 867,9 тыс. тонн молока, из них сельхозорганизации – 599,4 (+12,3%), хозяйства населения – 183,1 (-0,8%), КФХ и индивидуальные предприниматели – 85,4 (+9,5%).

Если за прошлогодний период надои молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях (без учета СМП) составляли 3 170 кг, то в этом году цифра составила 3 360 кг.